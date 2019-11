Tv-maakster Tess Uytterhoeven hoopt op meer begrip voor vervroegde vrijlating: "Als je buur ooit vrijkomt, hoe wil je die dan terug?"

Redactie

04 november 2019

00u00 0 TV 'Ooit vrij' nam vorige week met 502.000 kijkers een vliegende start op VIER. Dat lag niet alleen aan 'De slimste mens', dat erna geprogrammeerd staat, maar zeker ook aan het heikele thema. Tv-maakster Tess Uytterhoeven - dochter van - wil met de serie immers aantonen hoe wordt bepaald of een gedetineerde weer klaar is voor een leven buiten de gevangenismuren.

Tess Uytterhoeven kreeg voor de achtdelige Woestijnvis-reeks uitzonderlijk de toelating om gedurende anderhalf jaar te filmen achter de muren van de gevangenissen in Wortel, Dendermonde, Leuven en Brugge. "Tijdens mijn research vertelde iemand van de psychosociale dienst van een gevangenis dat hij een ondankbare job heeft", zegt ze. "Als er door zijn inspanningen 100 gedetineerden onder voorwaarden vrijkomen en zich met succes in de samenleving integreren, kraait daar bij wijze van spreken geen haan naar. Maar als het één keer misloopt en een gedetineerde zich tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling misdraagt, dan wordt het personeelslid daar enorm op afgerekend. Dan klinkt het zelfs buiten de gevangenis ook van: 'Hoe is het mogelijk dat die persoon vrij kon rondlopen?' Ik vond die opmerking prikkelend. Zeker omdat er enkele dagen later een zwaar incident in Luik plaatsvond. Een gedetineerde schoot toen (29 mei 2018, red.) tijdens zijn veertiende penitentiair verlof drie mensen dood en werd vervolgens zelf neergeschoten. De publieke verontwaardiging was nadien groot. Het hele systeem werd zelfs in vraag gesteld. Na die tragedie besloot ik om 'Ooit vrij' te maken: een reeks over die voorwaardelijke invrijheidstelling. Want daar bestaan misverstanden over en is nog veel te weinig over geweten."

"Voor iemand de gevangenis tijdelijk of vervroegd mag verlaten, wordt de hele situatie van de gedetineerde altijd eerst grondig onderzocht", zegt Uytterhoeven. "Psychologen graven in zijn verleden, analyseren zijn heden en oordelen pas dan of hij klaar is om de gevangenis te verlaten. Beslissingen worden allesbehalve lichtzinnig genomen. Maar het systeem is menselijk en dus helaas niet waterdicht. Zoals in Luik ook bleek. Ik hoop dan ook dat 'Ooit vrij' voor meer inzicht en begrip kan zorgen."

Investeren in gedetineerden

"Op dit moment komt 99% van wie in de gevangenis belandt, nadien ooit vrij", zegt de tv-maakster. "Dat kan voorlopig zijn, vervroegd, onder voorwaarden of na het uitzitten van de straf. Maar ooit wordt elke gedetineerde weer onze buur. Dan moet je je afvragen: hoe zou ik mijn buurman of -vrouw graag terug willen? Als iemand met het oog op werk, omringd door familie en gecontroleerd door justitie? Of als iemand die jarenlang geïsoleerd is geweest, niet omkaderd wordt en daardoor misschien makkelijker hervalt? De keuze ligt voor de hand. In plaats van gedetineerden hun volledige straf gewoon te laten uitzitten en hen onvoorbereid weer op de samenleving los te laten, is het veel beter om hen stapsgewijs te begeleiden in de aanloop naar hun vrijlating. Als zij hiervoor geschikt worden bevonden door de psychologen, die hun situatie hebben onderzocht. Studies wijzen uit dat je de maatschappij op die manier beter beschermt. Investeren in gedetineerden is dus investeren in de samenleving."

Internaten

Minister van Justitie Koen Geens is opgezet met de insteek van 'Ooit vrij'. "Er kan altijd wat mislopen. Ik ben dankbaar en vind het hoopgevend dat VIER zendtijd vrijmaakt om te tonen hoe dat proces verloopt, wie er beslist en waarom. Veel mensen hebben daar een fout beeld van. Op sociale media lees je weleens dat gevangenissen tegenwoordig als hotels zijn. Dat is echt niet zo. In het beste geval kan je ze vergelijken met internaten, zoals die vroeger bestonden. Het is geen omgeving waar je graag wil vertoeven. Je moet sterk zijn om achter de tralies te verblijven en er te overleven. Net daarom is het zo belangrijk om gedetineerden een perspectief te bieden. Het perspectief van ooit vrij te komen. En dat ze daar ook op worden voorbereid. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat iedereen zomaar vrij moet kunnen komen. Maar mensen zonder hoop zijn dode mensen. Geen perspectief hebben, dat is het hardste wat er is."