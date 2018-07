Tv-kok Gordon Ramsey maakt culinair reisprogramma DBJ

26 juli 2018

08u45

Bron: ANP 0 TV Gordon Ramsay (51) gaat voor National Geographic een programma maken waarin hij over de hele wereld op zoek gaat naar de lokale eetcultuur. In Gordon Ramsay: Uncharted gaat de Brit ook in iedere aflevering een culinaire uitdaging aan waarbij hij het opneemt tegen de lokale bevolking. Dat maakte de zender woensdag bekend.

De televisiekok kwam het concept van zijn nieuwe programma zelf uitleggen tijdens de najaarspresentatie van National Geographic in Los Angeles. In de show gaat het niet alleen over het eten zelf, maar ook over de tradities, gebruiken en etiquette eromheen, zo liet Gordon weten. Hij gaat dit najaar aan de slag voor de serie, en heeft daar zin in. "Mijn passie voor avontuur heeft me niet alleen een betere kok gemaakt, maar ook een fervente onderzoeker van andere culturen."

Ook Jeff Goldblum krijgt een eigen programma op de zender. In The Curiosity of Jeff Goldblum onderzoekt hij "de meest buitengewone doodnormale zaken". De acteur vertelde uit te willen zoeken hoe we aan alledaagse dingen als ballonnen en koffie komen, hoe ze worden gemaakt en welke impact ze hebben op ons leven.