Tv-kok door RTBF ontslagen na onthullingen over zijn werk als manager van stripclub in Thailand HR

04 september 2019

17u17

Bron: RTBF 0 TV De Franstalige openbare omroep RTBF kan de recente onthullingen van tv-kok Maximilien Dienst (26) niet smaken. Die maakte via de media bekend dat hij tegenwoordig in Thailand aan de slag is als manager van een stripclub. “Onverenigbaar met onze cultuur”, zegt RTBF.

De succesvolle tv-kok maakte twee maanden geleden bekend dat hij nood had aan een break. Hij vertrok naar Thailand. “Ik ga er op zoek naar God”, klonk het. De voorbije dagen raakte bekend dat hij God nog niet gevonden heeft, maar aan de slag is in een grote stripclub in Pattaya, een populaire badplaats die bekend is als trekpleister voor sekstoeristen.

“Ondanks de onmiskenbare culinaire vaardigheden en de sterke persoonlijkheid van Max, is deze keuze van het leven onverenigbaar met het verwachte beeld van de persoonlijkheden die de RTBF vertegenwoordigen en met de cultuur van het openbare mediabedrijf.” Daarom beëindigt RTBF de samenwerking.

Zijn kookprogramma op RTBF, Max & Fanny, liep tot vorig jaar op tv en was nu digitaal te bekijken. Nieuwe opnames zullen er niet meer komen.

Maximilien Dienst laat het alvast niet aan zijn hart komen. “Niet iedereen weet humor te appreciëren”, zegt hij. “Weer een grapje dat slecht uitdraait. Kusjes 😘😘😘”, zo reageert hij op Facebook op het bericht van RTBF dat ze niet meer met hem willen samenwerken.