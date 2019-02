Tv-kok Dagný Rós over de alcoholverslaving van haar vader: “Ik moest hem gaan zoeken in de ergste cafés van Reykjavik” TK

01 februari 2019

08u25

Bron: VRT 0 TV Gisterenavond trok ‘Op Weg Met Jan’ naar Ijsland, het geboorteland van tv-kok Dagný Rós. Zij vertelde er over haar familie, haar leven en haar jeugd, die lang niet altijd over rozen liep. Zo worstelde ze met de alcoholverslaving van haar vader en had ze het zelf ook psychologisch heel zwaar.

Bij een scheepswrak wordt Dagný Rós herinnerd aan het verleden. Ooit raakte ze al haar herinneringen kwijt toen al haar spullen zonken met een schip. En haar vader was schipper. Ze praat over zijn alcoholmisbruik en hoe ze zich al zorgen moest maken over hem toen ze daar nog veel te jong voor was.

De altijd zo vrolijke Dagný Rós heeft het niet altijd makkelijk gehad. Nu staat ze positief in het leven, maar ooit heeft ze zwarte sneeuw gezien. Haar jeugd was zwaar. Zo zwaar zelfs dat ze op een bepaald moment twijfelde aan de zin van het leven. Maar die periode heeft haar ook de persoon gemaakt die ze nu is: positief, gelukkig en dankbaar.

Ook het geboortedorp van haar papa brengt veel herinneringen boven bij Dagný Rós. Zijn geboortehuis is een confrontatie met de verlatenheid waarin hij opgroeide. Hij was ook erg arm, waardoor hij vaak kou en honger had. Een confronterend verhaal.

Jan en Dagný trekken door de ruige Westfjorden, het meest desolate en onbewoonde stuk van IJsland. Wanneer ze bij een weg komen die lijkt dood te lopen, ontstaat er een discussie. En Dagný Rós houdt voet bij stuk. Iets waar Jan het écht moeilijk mee heeft.

Dagný was heel verbaasd toen ze ontdekte dat Jan haar gekozen had voor het programma. Maar hij heeft een heel logische verklaring voor haar.

Bij een prachtig uitzicht over de zee denkt Dagný Rós terug aan vroeger. De geur brengt haar terug naar tijden van liefdesverdriet en momenten van rust. Maar Jan en Dagný Rós praten ook over opvoeding en de manier waarop je in het leven staat.