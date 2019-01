Tv-kok Dagný Rós bekent zelfmoordpoging in ‘Op Weg Met Jan’: “Ik wou dood toen ik jong was” TK

31 januari 2019

09u01

Bron: NB 0 TV Vanavond trekt Jan Van Looveren door het geboorteland van de Belgisch-IJslandse tv-kok Dagný Rós Ásmundsdóttir (46), bekend van onder meer ‘MasterChef’. Die komt er haar eigen, niet altijd zo gelukkige jeugd tegen. Ze bekent onder meer dat ze het psychologisch heel moeilijk had als kind.

Rós komt haar verleden tegen wanneer ze samen met Jan langs het geboortedorp van haar vader rijdt. Het brengt bij de spontane en vrolijke dame plots een andere kant naar boven. Ze deelt haar familiegeschiedenis en jeugdherinneringen met Jan, en praat over de armoede waarin haar vader is opgegroeid, zijn alcoholmisbruik en haar moeilijke jeugd.

Als kind moest Rós samen met haar moeder voor vijf kinderen zorgen. Haar vader was meestal op zee. “Ik deed het huishouden, ging laat slapen, was altijd moe op school, een beetje ­zoals Assepoester. Ik begrijp dat mijn moeder het zwaar had, maar ze heeft een beetje van mijn jeugd gestolen. Ze heeft mijn papa ook bedrogen, er was ­altijd een andere man in huis als papa op zee was. Nu ben ik een gelukkig mens, maar ik heb zwarte sneeuw gezien. Ik wou dood toen ik jong was, ik wou niet in die wereld leven. Ik heb een litteken op mijn pols, ik heb geprobeerd mijn eigen leven te nemen. Misschien heb ik ook daarom IJsland verlaten, om het achter me te laten.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.