Tv-kijkers massaal in de ban van ‘The Masked Singer’ (en ook VIER aast op het format) TDS

11 januari 2019

07u29 0 TV Er is een nieuwe hype ontstaan in tv-land: het van oorsprong Koreaanse ‘The Masked Singer’. Het concept is even simpel als succesvol: bekende zangers nemen deel aan een talentenjacht, maar zijn compleet onherkenbaar vermomd in excentrieke dierenkostuums. Ook bij ons is er al interesse voor het format.

Staan er ook hier binnenkort gekke dieren op een podium? De kans lijkt er alvast in te zitten. Overal waar ‘The Masked Singer’ op tv komt, groeit het uit tot kijkcijferkanon. Zo ging de wedstrijd afgelopen week ook van start in de Verenigde Staten en trok meteen opvallend hoge kijkcijfers. Er keken meer dan negen miljoen Amerikanen naar de eerste uitzending, intussen is het aantal kijkers gegroeid naar meer dan 12 miljoen.

Het grote verschil met andere talentenjachten? In tegenstelling tot ‘Got Talen’, ‘The Voice’, of ‘X-Factor’ is ‘The Masked Singer’ geen wedstrijd voor nieuw en beginnend talent, maar wel voor reeds bekende gezichten. Net als in een andere talentenjacht worden de kandidaten wel weer beoordeeld door een jury. Ook zij weten niet wie onder de maskers zit. In Amerika zijn dat onder meer ‘Blurred Lines’-zanger Robin Thicke, Nicole Scherzinger en Jenny McCarthy.

Navraag bij de Vlaamse zenders door Gazet Van Antwerpen leert dat er interesse is vanuit SBS Belgium, het bedrijf achter VIER, VIJF en ZES. “SBS Belgium bekijkt The Masked Singer’ voor Vlaanderen”, zegt woordvoerder Kristof Demasure.