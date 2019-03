Tv-comeback van Loeki de Leeuw blijft eenmalig TK

01 maart 2019

09u09

Bron: ANP 0 TV Loeki de Leeuw keert vooralsnog niet terug op televisie. De bekende reclameleeuw maakte eind januari eenmalig een comeback, maar daar blijft het voorlopig bij. De STER onderzocht de mogelijkheden van een terugkeer van Loeki serieus, maar kwam tot de conclusie dat "de kosten niet opwegen tegen de verwachte baten".

"Het is puur een geldkwestie", benadrukte Patricia Sonius van de STER vanochtend in ‘Jan-Willem Start Op’, het NPO Radio 2-programma dat de eenmalige comeback van Loeki aanjoeg. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte startten in januari spontaan een petitie om Loeki terug op televisie te krijgen. Binnen 24 uur kwamen zo'n 20.000 handtekeningen binnen.

Ook bij de STER meldden enthousiaste Loeki-fans zich. Zij dachten ook mee, vertelde Sonius. Zo kreeg de stichting de suggestie Loeki te digitaliseren om zo de kosten te drukken. Ook daar is serieus naar gekeken, benadrukte de zegsvrouw, maar de vraag is of de kijkers Loeki ook digitaal weten te waarderen in plaats van als een pop. Verder sprak de STER over de rechten en werd gezocht naar een medewerker die zich fulltime op Loeki zou storten.

Asjemenou

Dat Loeki niet terugkeert op televisie betekent niet dat de leeuw uit beeld verdwijnt. Vanwege de vele reacties heeft de STER besloten Loeki een "prominentere plaats" te geven. Onder meer rondom de uitreiking van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespots, wordt de leeuw meer in de schijnwerpers gezet.

Loeki de Leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast "asjemenou" riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken. In zijn comebackfilmpje was Loeki te zien als dj en 'king of reggeaton'. Veel mensen gingen speciaal voor de terugkeer van de iconische reclameleeuw voor de buis zitten: Loeki trok 1,4 miljoen kijkers met zijn comeback.