TV-bazen over de impact van corona - DEEL 2. Davy Parmentier van VTM: “Hoe het straks verder moet, weet vandaag nog niemand”

De coronacrisis heeft een zware impact, en dat geldt ook voor de televisiesector. De zenders zien hun zomerprogrammatie helemaal in het water vallen door uitgestelde opnames en afgelaste programma’s. In deze reeks spreekt onze journalist Mark Coenegracht met de netmanagers van VTM, VRT en VIER over de gevolgen van de coronacrisis voor de zomermaanden. Vandaag: VTM-creatief directeur Davy Parmentier, die elke dag moet puzzelen aan allerlei programmaschema’s. En vooral elke dag weer bijsturen, aanpassen, schrappen en veranderen.