Tv-aanbod deze week is haast even klassiek als het feestmenu Redactie

24 december 2019

00u00 1 TV Familiefilms, klassieke concerten en luchtige comedy: ze horen evenveel bij Kerstmis als kroketten, Bongobonnen en uit de hand lopende discussies aan tafel. Voor wie door de kerstbomen het bos niet meer ziet, selecteren wij de lekkerste tv-hapjes.

FILMS

'Home Alone'

'Home Alone' op kerstavond is als glühwein op een kerstmarkt en een zatte nonkel aan de feestdis. De inmiddels 39-jarige Macaulay Culkin veroverde 29 jaar geleden de halve wereld als Kevin, die de tijd van zijn leven beleeft nadat zijn ouders hem per ongeluk thuis achtergelaten hebben.

VTM - vanavond, 20.35 uur

'Ice Age: Continental Drift'

Een leuk verhaal voor de kinderen en grappen met een dubbele bodem voor hun ouders. Het vierde deel uit de 'Ice Age'-reeks heeft alle ingrediënten voor de ideale familiefilm én introduceert een hoop kleurrijke nieuwe personages. Onze favoriet is ongetwijfeld Gladys, de gestoorde oma van luiaard Sid.

Q2 - vanavond, 20.35 uur

'Jurassic Park'

De dinofilm van Steven Spielberg uit 1993 is misschien niet eentje die je associeert met kerstballen en verse kroketten, maar in de categorie 'klassiekers voor alle leeftijden' haalt 'Jurassic Park' een topscore.

Q2 - morgen, 20.35 uur

'Bingo'

Ondertussen is één deur te smal voor Ruud en Sven De Ridder, maar toen Ruud in 2013 besloot om voor de eerste keer een toneelstuk van zijn 'Echt Antwaarps Teater' te verfilmen, moest hij niet lang zoeken naar zijn tegenspeler. Zijn zoon - mét blonde krullenpruik - speelt de uitbundige buurman die buur Pierre (Ruud) het leven zuur maakt.

VTM - morgen, 21.40 uur

SHOWS & MUZIEK

'Kerst met André Rieu in Sydney'

Wie nog een op zoek is naar een achtergrondmuziekje tijdens de ongetwijfeld interessante familiediscussies aan tafel, kan afstemmen op het kerstconcert van noorderbuur André Rieu. De dirigent zwaait zijn stokje vanuit de iconische Town Hall in Sidney.

NPO 1 - vanavond, 20.35 uur

'Robbie Williams: The Christmas Present'

Wanneer de kerstkalkoen al een beetje gezakt is en de pousse-café naar het hoofd begint te stijgen, komt Robbie Williams uw woonkamer vullen met kerstliedjes. Na het concert volgt een exclusief interview dat Siska Schoeters met de Britse zanger mocht afnemen.

Eén - vanavond, 22.20 uur

'De Warmste Week 2019: slotshow'

Net voor u uw gasten ontvangt, kan u nog snel kijken welk bedrag de VRT-netten verzamelden voor De Warmste Week van 2019. In een slotshow van één uur nemen StuBru-dj's Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns afscheid van hun pop-upstudio in Kortrijk.

Eén - vanavond, 17.05 uur

'Cirque du Soleil: Kurios'

Stunts, vliegwerk en halsbrekende trucks die u zomaar met losgegespte riem in de zetel kan bekijken. 'Kurios' gaat over een rariteitenkabinet vol vreemde schepsels, uitzinnige kostuums en prachtige decors.

Canvas - vanavond, 21.15 uur

'Kerstconcert in het paleis'

Met de nodige kerstkilo's erbij kan u morgenmiddag even uitblazen tijdens het kerstconcert in Laken. Op het programma staan dit jaar het 'Brandenburg Concerto nr. 3' van Johann Sebastian Bach, het 'Octuor opus 20' van Felix Mendelssohn en - vanzelfsprekend - 'Stille Nacht'.

Eén - morgen, 15.05 uur

COMEDY

'Is er een kerstman in de zaal?'

Dat Philippe Geubels ook een quiz kan presenteren, bewees hij afgelopen jaar met 'Is er een dokter in de zaal?'. Eén brengt morgen een kerstspecial van dat format. Jacques Vermeire trok voor de gelegenheid een rood pak aan en plakte een baard op om panelleden Jan Jaap van der Wal, Bart Kaëll, Barbara Sarafian en Jonas Geirnaert op tijd en stond te verblijden met een kerstweetje.

Eén - morgen, 20.30 uur

'Eigen kweek kerstspecial'

Met een duizelingwekkende 1.880.047 kijkers was de laatste aflevering van 'Eigen kweek' het best scorende televisieprogramma van afgelopen jaar. Niet zo vreemd dus dat Eén de speciale kerstaflevering uit 2016 nog een keer uit het archief haalt.

Eén - vanavond, 21.25 uur

'Kerst op Chateau Meiland'

Ook op Chateau Meiland wordt er kerst gevierd en dat doet de Nederlandse familie door hun Franse kasteel vol te stouwen met kerstbomen. Kasteelheer Martien ging op sociale media viraal met zijn uitspraak 'wijnen, wijnen, wijnen', benieuwd of er morgenavond 'glühweinen' geserveerd zullen worden...

VIJF - morgen, 20.35 uur

'Comedy Live:

Wouter Deprez'

Na voorstellingen over de Eerste Wereldoorlog en de ziekte van zijn vrouw, mocht zijn laatste voorstelling 'Levend en vers' opnieuw wat luchtiger, vond Wouter Deprez. Hij vertelt anekdotes over het dagelijkse leven die zo herkenbaar zijn dat ze zelfs na het allerlaatste hapje kerstbuche nog verteerbaar zijn.

Q2 - morgen, 23 uur