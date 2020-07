Turkse overheid verplicht Netflix om homoseksueel personage te censureren LOV

13 juli 2020

16u14 14 TV De Turkse mediawaakhond liet een homoseksueel personage censureren in de nieuwe Netflix-reeks ‘Love 101'. Die mocht volgens de regulator niet ‘openlijk’ homo zijn.

De nieuwe Netflix-serie ‘Aşk 101', vertaald ‘Love 101', gaat over een groep buitenbeentjes op de middelbare school. Ze zijn op een missie om hun favoriete lerares op school te houden, en proberen haar te koppelen aan de basketbalcoach. Dat zorgt onderling ook voor heel wat romantiek, vriendschap en humor.

Er zat ook een homoseksueel personage, genaamd Osman, in het verhaal verwerkt. Een brug te ver, volgens de Turkse mediawaakhond. “We volgen de serie nauwlettend op. We mogen de inhoud van publicaties die de fysieke en mentale ontwikkelingen van jongeren negatief beïnvloeden, niet over het hoofd zien. We zijn vastbesloten om inhoud te verwijderen die onze samenleving zou verstoren”, zei de voorzitter van de Hoge Raad voor Radio en Televisie Abu Bakr Şahin al na het verschijnen van de trailer. De organisatie verplichtte Netflix om de geaardheid van Osman niet meer ‘openlijk’ in de reeks te vertonen, waarop de streamingdienst het verhaal moest aanpassen.

In augustus 2019 werd er nog een speciale wet gestemd waardoor de waakhond de bevoegdheid kreeg om content van alle streamingdiensten in Turkije te controleren. Dat er afleveringen gecensureerd worden, is dus niets nieuw in het land.



