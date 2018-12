Tuinhuis met airco, overal bewaking en natuurramp op komst: zo ging het er achter de schermen van ‘Expeditie Robinson’ aan toe TDS

07 december 2018

08u00

Bron: Eigen Berichtgeving 6 TV Zien hoe de kandidaten in de bomen klauteren op zoek naar bananen, hoe ze de loodzware proeven trotseren, of hoe ze onderling complotten smeden. Voor de kijkers is ‘Expeditie Robinson’ om van te smullen. Maar voor de makers van de wedstrijd is het achter de schermen hard werken. Wij wierpen een blik achter de schermen van Vlaanderens meest avontuurlijke programma.

Het is sommige kijkers van ‘Expeditie Robinson’ bij ons én in Nederland misschien niet ontgaan: de proeven die de kandidaten week na week moeten uitvoeren om door te kunnen stoten lijken wel héél erg op elkaar. Sterker nog: ze zijn zelfs compleet identiek. Al hebben de makers daar een logische verklaring voor. Omdat een programma als ‘Expeditie Robinson’ flink wat geld kost, werken verschillende landen dan ook samen bij het inblikken. “Er kunnen drie landen tegelijk in productie gaan. En dit meestal twee opnameperiodes na elkaar. Zo zijn er dus zes landen in totaal die er de reeks opnemen. Dit jaar werd er ook geproduceerd door Nederland, Finland, Denemarken, Hongarije en Israël. Daarnaast is er ook een tweede locatie in Fiji, maar daar kan maar één land tegelijk opnemen.”

Toch is niet alles identiek in de verschillende landen waar ‘Expeditie Robinson’ op de buis komt. Want volgens de makers krijgt elk land de kans om de regels hier en daar wat naar hun hand te zetten. “’Expeditie Robinson’ (Survivor) is een internationaal format, dus iedereen moet zich aan de vaste elementen houden. Maar sommige landen kiezen twee eilanden, andere drie eilanden. Er móét wel steeds iemand worden weggestemd. Je kan alleen de expeditie verlaten via de eilandraad, tenzij je fysiek niet meer verder kan natuurlijk.”

Wie bedenkt de proeven?

‘Expeditie Robinson’ draait natuurlijk rond de (zenuw)slopende proeven. Die werden niet door VIER of Bartel Van Riet himself bedacht, maar wel door een professioneel internationaal team. Dat gameteam staat ook in voor het bouwen van de opdrachten op locatie. “Zij doen dit al vele jaren”, klinkt het. “Op een speciale meeting komen alle landen dan bij elkaar om de games door te spreken, eventuele verbeteringen of veranderingen te bespreken en een definitieve selectie te maken. Er worden op papier ook altijd méér games uitgewerkt dan je te zien krijgt op tv.” De proeven worden ook stuk voor stuk getest. “Door ‘normale’ mensen, en niet door supermannen. Ze worden dan ook nog bijgestuurd waar nodig.”

Geen fysieke tests

Wie de proeven tot een goed einde wil brengen kan maar beter over een uitstekende conditie beschikken. En toch moeten kandidaten op voorhand geen loodzware fysieke screening doorstaan. “Bij de selecties komen in principe geen fysieke proeven aan te pas, maar wel uitgebreide doktersonderzoeken”, klinkt het. “Zo werd bij één potentiële kandidaat duidelijk dat hij iets aan z’n hart had en eigenlijk snel moest worden geopereerd. Die man heeft de finale selecties niet gehaald. Maar zijn inschrijving heeft dus misschien wel z’n leven gered.” Alle kandidaten gaan ook op gesprek bij een team van psychologen. “Want ze moeten mentaal sterk genoeg zijn om helemaal alleen te overleven op een onbewoond eiland. Eigenlijk is de combinatie van een goede fysieke en mentale gezondheid het belangrijkste. We durven evenwel ook ver gaan bij het samenstellen van de definitieve selectie, en daar is Fré (de allereerste kandidaat ter wereld met een beenprothese, red.) het beste voorbeeld van.”

Luxehotel achter de hoek?

Wat velen zich ook afvragen: hoe vergaat het de crew van ‘Expeditie Robinson’? Moeten ook zij overleven van wat de natuur hen geeft? Of logeren zij stiekem in een luxueus hotel om de hoek? “Achter de schermen werkt een klein leger van 240 man mee. Er is een speciaal basecamp gebouwd dat al vele jaren wordt gebruikt. En ja, dat is vrij basic. Vergelijk het met een tuinhuisje waar een kleine badkamer in werd gebouwd. Hun enige luxe is airco”, leggen de makers uit. Ze kregen ook heel wat regels om te volgen rond voedsel en drank buiten hun verblijf. “De crew mag nooit eten, roken of iets anders drinken dan water, waar de kandidaten bij zijn.”

Overal security

Tijdens de afleveringen op tv zagen we hoe de deelnemers alleen op ontdekkingstocht gingen op de eilanden. Hoewel, er blijken in die wilde jungle toch merkelijk meer mensen rond te lopen dan verwacht. “De kandidaten kunnen zelf op expeditie, maar er is steeds security aanwezig”, aldus de makers. “De beveiliging grijpt normaal gezien niet in. Maar bij problemen kunnen zij onmiddellijk het basecamp contacteren, zodat er een dokter of medisch team kan worden gestuurd. Zij staan constant stand-by en hebben op het basecamp een ingericht veldhospitaal waar ze ook ingrepen kunnen uitvoeren. Voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis moet je immers vier tot zes uur rijden, en je moet over een hele slechte weg om daar te geraken.”

Dat een medisch team paraat stond wil echter niet zeggen dat er van gevaar geen sprake was. “De kandidaten worden op voorhand gebrieft over alle risico’s. Er is altijd kans op noodweer, ziekte of dodelijke dierenbeten. En ook een aardbeving of tyfoon zijn al voorgekomen tijdens opnames. Gelukkig zonder gevolgen voor de deelnemers, maar die hebben echt wel doodsangsten doorstaan.” Ook de Vlaamse ploeg hield even het hart vast. “Want tijdens onze opnames kwam er een tyfoon onze kant op. Gelukkig voor ons heeft deze nog tijdig een andere weg gekozen.”

In vogelvlucht

De makers hebben in de loop der jaren al heel wat de revue zien passeren. Één voorval zullen ze echter nooit vergeten: “Een kandidaat slaagde er ooit in om met een welgemikte worp met een steen een pelikaan in volle vlucht over de kustlijn neer te gooien. Het dier was klaar om gepluimd en gebraden te worden, maar dat werd helaas verboden. Pelikanen zijn in de Filipijnen beschermde diersoorten en mogen niet worden gegeten. En ja, helaas gelden die wetten ook op hun onbewoonde eilanden. Die fantastische worp heeft nooit het scherm gehaald en heeft de hongerige magen dus ook niet kunnen vullen.”