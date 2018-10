Trudy verlaat vanavond na 20 jaar 'Familie': “Dit was niet mijn eigen keuze” HL/CD

19 oktober 2018

00u00 0 TV Na 20 jaar verdwijnt Trudy deze avond uit 'Familie'. Het personage van Silvia Claes (42) pakt haar koffers en vliegt haar partner Bart in Dubai achterna. De actrice moet op zoek naar ander werk. Met lichte tegenzin, want: "Dit was niet mijn eigen keuze."

Ondanks haar lange staat van dienst is de exit van Trudy geen grote verrassing voor de trouwe soapkijkers. Ze verdween al eens een tijdje uit het verhaal en sinds haar terugkeer uit Los Angeles leek ze het personage op overschot, want ze had nog amper grote verhaallijnen en tegenspelers. Haar huis werd leger en leger: haar partner Bart werkt in Dubai, haar dochter Louise wil op kot, haar stiefzoon Jelle zit op internaat en haar ex Peter wil verhuizen. Wat bond Trudy nog aan de Van den Bossches? Niks meer.

"Zelf zou ik deze stap nooit hebben gezet", zegt Silvia. "Het zijn de scenaristen die beslist hebben om Trudy uit de reeks te schrijven. Haar verhaal was volgens hen op. De laatste jaren stond mijn rol al op een lager pitje, dus ik voelde het wel ergens aankomen. Al hoopte ik dat ze Trudy toch opnieuw een boost zouden geven, want ze blijft een leuk personage waar je veel kanten mee op kan gaan. Als acteur weet ik dat de kans behoorlijk klein is om een bepaalde rol je hele leven te spelen. Twee decennia lang in de huid van Trudy mogen kruipen is dus al niet slecht. Ik kan afscheid nemen doorgaans goed relativeren. Er zijn dus geen traantjes gevloeid."

Loopbaanbegeleiding

Eén troost voor de actrice: haar personage sterft niet. "Natuurlijk is dit fijner zo. Omdat Trudy naar het buitenland vertrekt, blijft alles mogelijk. Het is dus niet uitgesloten dat Trudy nog eens terugkomt, als dat past binnen een verhaallijn. We zien wel. Ik sta voor alles open en ben benieuwd wat de toekomst brengt. Ik zit nu in loopbaanbegeleiding om uit te zoeken wat er nog allemaal bij mij past. Naast acteren heb ik nog heel wat andere interesses. In het verleden gaf ik al eens workshops poëzie aan jongeren en dat beviel me wel. Ik ben nog aan het uitzoeken wat ik wil en kan doen. Een hoofdstuk afsluiten is altijd wennen, maar het is ook een goede gelegenheid om nieuwe kansen te krijgen. Vroeger had ik ontzettend veel schrik dat ik het acteren te veel zou missen, maar nu kan ik het moeilijk inschatten. Ik ben ook iemand die van zekerheid houdt. Misschien omdat ik een kind heb, anders zou ik als actrice wel een zwerversbestaan kunnen leiden."