Trok Luc Appermont ooit aan een pretsigaret? 'Wat Een Jaar' zocht het uit

22 september 2018

21u40

Bron: VTM 0 TV Wat een jaar keerde vanavond terug naar het wonderbaarlijke jaar 1973. Een jaar dat Luc Appermont en Willy Sommers vanop de eerste rij hebben meegemaakt en waar ze beiden warme herinneringen aan overhouden.

Jonas, Nathalie en Koen zingen een medley van de grootste hits uit 1973. Stevie Wonders, Carly Simon, Bob Marley en een hilarische vertolking van Ben van Michael Jackson.

Grijpt Luc Appermont langs de andere kant? Als Nathalie veel geld uit een frietketel weet te halen, loopt het gesprek even uit de hand.

Van Zippo(-aanstekers) naar Suppositoirs? Het is maar een klein verschil. Maar het gaat naadloos over in de vraag: heeft Luc Appermont ooit aan een pretsigaret gezeten?

Nathalie Meskens is géén Dolly Parton. Een grotere boezem had misschien geholpen om Dolly’s hit 'Jolene' uit te beelden. Maar met de zin 'Please don't take him just because you can' heeft Nathalie geen last.