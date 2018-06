Trofee ‘2 Sterren Restaurant’ gaat naar Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers

Mark Coenegracht

07 juni 2018

21u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV De rustige, onverzettelijke ervaring met constante kwaliteit van Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers heeft het gehaald van het onstuimige, jeugdige enthousiasme van Marie Verhulst en Andy Peelman. Vanavond waren sterrenchef Sergio Herman en gelegenheidsrecensenten Luc Hoornaert en Willem Asaert het roerend eens dat ‘Stove’ de overwinning verdiende boven ‘The Pescetarian’.

"Dit is toch iets heel speciaals", vond kok Roel. "Het heeft Kürt en mij dichter mij mekaar gebracht. Ik blijf er ook van overtuigd dat een restaurant runnen iets is wat ik erg graag zou doen. We gaan dit enorm missen, maar zullen er nog lang van nagenieten".

Met zijn ‘smeuske’, de langoustines à la Sergio Herman en het frisse dessert met perzik waren voor de jury doorslaggevend. Sergio zag in Roel een echte chef die gepassioneerd is door eten. Een passie die zich volgens recensent Willem Asaert vertaalde in mooi gepresenteerde borden, vol smaak. "Van een zeer hoog niveau". Ook Kürts kwaliteiten in de zaal ontgingen de jury niet. "Kürt is een geboren gastheer", vond Sergio. "Je zou kunnen zeggen dat hij het charisma heeft van een grote maître d’hôtel. Hij is het niet, maar hij heeft het wel".

Klein nadeel van zoveel kookenthousiasme: Roel en Kürt hadden beiden last van heel wat rugpijnen, maar zullen toch vol aan de bak moeten om de achterstand die ze bij de opnames van ‘Familie’ opliepen, in te halen.