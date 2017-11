Trisha en Loredana tonen hun keukenkunsten in 'Komen Eten' MVO

10u34 0 vtm Trisha en Loredana in hun eerste 'Komen Eten' groepsfoto. TV Deze week laten vier Vlaamse artiesten zien wat ze in huis en fornuis hebben, waaronder niemand minder dan Trisha en Loredana.

Eveline uit Erpe-Mere bijt de spits af. Ze voelt zich als een vis in de Vlaamse showbizzwaters en is naast zangeres presentatrice bij MentTV.

In Olen is het de beurt aan Trisha: ex-vrouw van Ignace Crombez, en vooral bekend om haar grote hit 'Billen Trillen'. Haar menu gaat gehuld in een zweem van mysterie en voor haar gasten is het een grote verrassing wat de avond brengen zal. Een tipje van de sluier: Trisha serveert frietjes die ze zelf bakt in een echt frietkraam.

Christof is met zijn 26 jaren de jongste artiest van de week en nog volop klimmend op de ladder naar het sterrendom.

En last but not least: Loredana. De mooie Limburgse met Italiaanse roots wil haar gasten culinair verwennen met een op-en-top Italiaans menu. En uiteraard wordt er ook gezongen.

vtm Loredana slaat aan het koken.

vtm Er heerst een groot mysterie rond Trisha's menu...