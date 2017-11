Trisha en Loredana achter het fornuis in 'Komen Eten' TDS

10u43

'Komen Eten' met Vlaamse artiesten, vanaf 20 november. In 'Komen Eten' toveren de vier deelnemers wekelijks hun meest smakelijke gerechten op tafel. Binnenkort laten vier Vlaamse artiesten, waaronder Trisha en Loredana, zien wat ze in huis hebben.

Zangeres Eveline uit Erpe-Mere, die ook presenteert op MentTV, zal de spits afbijten. Daags nadien is het in Olen de beurt aan Trisha. Zij is de ex-vrouw van Ignace Crombez, en bracht ook het veelbesproken nummer 'Billen Trillen' uit. Haar menu blijft echter mysterieus, en voor haar gasten zal het een grote verrassing zijn wat de avond brengen zal. Een tipje van de sluier: Trisha serveert frietjes die ze zelf bakt in een echt frietkraam.

Christof is de jongste artiest en kok van de week en nog volop klimmend op de ladder in showbizzland. Hij verrast zijn bekende collega's met een luxueus limoritje. En last but not least: Loredana, de vriendin van Pat Krimson. De mooie Limburgse met Italiaanse roots wil haar gasten culinair verwennen met een op-en-top Italiaans menu. En uiteraard wordt er ook flink wat gezongen!

'Komen Eten' eten met bekende Vlaamse artiesten, vanaf 20 november van maandag t.e.m. donderdag om 19u50 op VIER.