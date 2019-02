Triggerfinger schrijft single voor ‘Studio Tarara’: “Het heeft potentieel om een hit te worden” TK

26 februari 2019

06u55

Bron: NB 0 TV De grens tussen fictie en realiteit vervaagt vanavond opnieuw bij ‘Studio Tarara’, want de reeks gaat op bezoek bij het legendarische muziekprogramma ‘Tien Om Te Zien’. Het hele decor werd voor de gelegenheid heropgebouwd - in Studio Manhattan, uiteraard. Anne De Baetzelier en Willy Sommers maken ook hun opwachting als zichzelf om Ricky Bolsens (een rol van Koen De Graeve) aan te kondigen. Het nummer dat hij zal zingen, is echter wél origineel: het werd geschreven door Mario Goossens en David Poltrock van Triggerfinger, en misschien wordt het wel een hit.

“Hé hé, ik heb een goed idee, laat je zorgen los, zet je in de canapé.” Het is een stukje tekst uit het nummer ‘Ja, Tarara’, dat vanavond in ‘Studio Tarara’ gelanceerd wordt. Goossens en Poltrock, respectievelijk de drummer en de toetsenist van Triggerfinger, schreven de melodie. Het is niet de eerste keer dat de band zoiets doet voor Tim Van Aelst, de bedenker en regisseur van de reeks. Goossens en Poltrock schreven ook al de muziek voor ‘Safety First: The Movie’. “Ik ben een groot muziekliefhebber en zoek graag de contrasten op”, aldus Van Aelst in Het Nieuwsblad. “Mauro Pawlowski schreef onze titelsong ‘Dedication’ voor de serie ‘Safety First’ en maakte samen met Tim Vanhamel en Pascal Deweze de muziek van ‘Benidorm Bastards’, die het heel goed gedaan heeft. En uiteraard is het niet onlogisch dat Koen De Graeve dat nummer zingt in ‘Studio Tarara’: hij heeft zijn eigen groep gehad, De Post.”

Of ‘Ja, Tarara’ een hit wordt, kan hij niet voorspellen. “Het heeft potentieel, maar dat is niet zo belangrijk. Ik vind het vooral leuk om met al die artiesten te werken. En het mag een hit worden, maar dat wens ik vooral die artiesten toe.” Wie dat wil, kan het nummer vanavond al tijdens de uitzending downloaden.

Op het podium krijgt De Graeve vanavond overigens versterking van Olga Leyers en Laura Tesoro, achtergronddanseressenvan dienst - die als prille twintigers nog niet eens geboren waren in 1993, het jaartal waarin de reeks zich afspeelt.