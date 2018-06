Transgender zanger ontroert Mel B tot tranen met pakkend nummer in 'America's Got Talent' MVO

29 juni 2018

10u50 7 TV Brody Ray uit Nebraske verraste zowel jury als publiek met de impact van zijn emotionele nummer 'Standing In The Light'. De transgender-man koos het nummer omdat hij zijn eigen strijd erin herkende. Mel B kon haar tranen niet bedwingen.

"Dit is wie ik ben en ik ga me niet verstoppen", luiden de emotionele lyrics van het liedje. Het nummer werd als originele song geschreven voor Jordan Smith, die seizoen 9 van de Amerikaanse 'The Voice' won.

"Dit lied past gewoon bij mij, het doet me denken aan de obstakels die ik moest overwinnen in mijn eigen leven", legt Ray uit. Wanneer jurylid Howie hem vraagt wat dat obstakel precies was, komt het onverwachte antwoord: "Ik ben eigenlijk als vrouw geboren. Ik ben transgender."

Vanaf het moment dat zijn stem door de zaal weerklonk had hij het publiek meteen mee. Heidi Klum kreeg het moeilijk, maar vooral Mel B was aangedaan door zijn performance. Er wachtte hem een staande ovatie van de hele zaal, inclusief Simon Cowell. Op dat moment barstte ook Ray zelf in tranen uit.

"Je moet dringend je eigen materiaal beginnen zingen", aldus Cowell. "Want ik denk echt dat jij een grote artiest kan worden." Brody ging met 4 ja's door naar de volgende ronde.