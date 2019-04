Tranen van geluk en enkele nieuwe kandidaten in de tweede aflevering van ‘Blind Gekocht’ KD

03 april 2019

21u30

Bron: VIER 0 TV De tweede aflevering van ‘Blind Gekocht’, het programma waarin Dina Tersago koppels helpt aan een huis dat ze nog nooit gezien hebben, zorgde in de tweede aflevering voor opluchting en tranen. We maakten ook kennis met enkele nieuwe deelnemers.

Els en Bart zetten de eerste stappen in hun nieuwe woning

Hier hebben ze jaren op gewacht: de eerste stappen in hun nieuwe woning in Ternat. Met een bang hartje ontdekken Els en Bart hun huis. Maar wat vinden ze nu eigenlijk van het eindresultaat?

Els houdt het niet droog als ze de kamer van George binnenkomt

De kamer van George zou de kers op de ‘Blind Gekocht’-taart moeten zijn in het nieuwe huis van Els en Bart. Met het weinige budget is woonexpert Bart duidelijk heel creatief geweest. Els kan haar tranen niet bedwingen.

Maak kennis met Kim, Cedric, Liam en Vince!

Kim, Cedric, Liam en Vince wonen op dit moment nog in een huurhuis in Londerzeel. Ze zijn op zoek naar een huis in hun favoriete gemeente, want ze denken er niet aan om die te verlaten.

Het vreemde huurhuis van Kim en Cedric

Kim en Cedric zijn al een hele tijd op zoek naar hun droomwoning in Londerzeel. Tot ze deze gevonden hebben, wonen in ze een huurhuis met wel zeer speciale extraatjes.