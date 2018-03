Tranen, valse scheten en valpartijen: dit zijn de beste momenten van Katy Perry in 'American Idol' DBJ

14 maart 2018

14u26

'American Idol' verhuisde in de Verenigde Staten naar een andere zender en popster Katy Perry werd binnengehaald als uithangbord. Ze krijgt er naar verluidt 25 miljoen dollar voor, maar die investering lijkt op te leveren. De filmpjes met haar optredens als jurylid gaan de wereld rond.

De Amerikaanse popster superster (33) deed iedereen opschrikken toen ze wilde meedansen met deelneemster Michelle Sussett. Ze slipte echter weg op haar hoge hakken, maar maakte van de gelegenheid gebruikte om een eigen showtje op te voeren. Haar kruis werd voor de camera's vakkundig verborgen.

Katy vormt samen met singer-songwriter Luke Bryan en zanger Lionel Richie de driekoppige jury van 'American Idol'. Dat het er af en toe met een knipoog aan toe gaat, bewijst Richie met onderstaand verhaal over een scheetkussen.

De 'roar'-popster laat zich ook van haar gevoelige kant zien de talentenjacht. Door het verhaal van deze jonge kandidaat barst ze in tranen uit.

Benjamin Glaze (19) wist niet wat hem overkwam tijdens zijn auditie voor ‘American Idol 2018’. Hij vertelde de jury dat hij nog nooit een relatie had gehad en dus ook nog nooit een meisje had gekust. Katy Perry was zo verontwaardigt dat ze hem meteen beval om naar haar te komen. “Op de kaak?” vroeg Glaze nog schaapachtig, maar Katy had duidelijk andere plannen.