Tranen, twijfels en opengevallen monden: eerste beelden ‘Temptation Island’ beloven schokkend seizoen TDS

10 februari 2020

12u19

Bron: VIJF 0

VIJF heeft een eerste trailer vrijgegeven van ‘Temptation Island’, dat later deze maand te zien is op de zender. Als we op de eerste beelden mogen afgaan, worden we getrakteerd op heel wat meer drama dan tijdens het laatste seizoen van de realityreeks. Halfnaakte lichamen, veel geknuffel in het zwembad en zelfs in bed, vechtpartijen en tranen: de verwachtingen zijn nu al hoog gespannen!