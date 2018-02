Tranen in 'Op de man af', Saartje Vandendriessche valt en breekt pols: "Dit is een drama" MVO

In amper 4 weken tijd moet Saartje zich klaarstomen voor een loodzware Crashed ice race. Ze gaat tot het uiterste, maar dan krijgt ze een zware tegenslag: tijdens haar laatste training, enkele dagen voor haar vertrek naar Finland, loopt Saartje een breuk op. Crashed ice was de eerste uitdaging van Op de man af waar Saartje zich voor klaarstoomde, intussen een jaar geleden. Tijdens haar laatste training, enkele dagen voor ze zou deelnemen aan de wedstrijd, valt Saartje. Met verregaande gevolgen: ze heeft een breuk in haar pols.

Verder schaatsen kan absoluut niet, want bij een nieuwe val kan de breuk verergeren. Er zit niets anders op dan de uitdaging uit te stellen. Daarom nam Saartje enkele dagen geleden pas deel aan de wedstrijd in Finland. De uitdaging waar ze dus als eerste mee begon, werd zo de afsluiter van haar avontuur voor 'Op de man af'. Hoe het haar is vergaan? Dat zien we volgende week woensdag 14 februari.