Tranen in ‘Liefde Voor Muziek’: “Ik ga heel veel mensen een Duvel moeten trakteren” SD

20 mei 2019

21u45

Bron: VTM 0 TV Vanavond staan de broers Raf en Mich Walschaerts centraal in ‘Liefde voor Muziek’. Niet alleen trakteren ze hun reisgenoten op talloze verhalen uit hun kindertijd, ook gebeurt wat niemand voor mogelijk hield: Raf en Mich worden aan het huilen gebracht. “Ik ga heel veel mensen een Duvel moeten trakteren, want ik ging niet bleiten”, aldus Raf.

De doorleefde teksten van de broers Walschaerts zijn hun grote kracht. Het zijn die teksten die Laura Tesoro voor ‘Schone Schijn’ hebben doen kiezen. Geen grote verrassing volgens Mich. “Dat is een nummer waar veel power in zit. Je kan het heel klein brengen, maar ook heel groot. Echt iets voor jou.” Laura weet de broers een eerste keer te ontroeren met haar Engelstalige versie.

Ook Ilse kiest nadien voor een song met een betekenis, ‘Zuster’. De emotie in de tekst spreekt haar enorm aan. “We worden hier iedere keer van onze zetel geblazen”, besluit Bart Kaëll.

Bart zelf laat zich speciaal voor Kommil Foo van een hele andere kant zien. Hij maakt zich in zijn krachtige versie van ‘Ik Red Me Wel’ boos op een leraar die niet in hem geloofde toen Bart nog kind was. “Dit is iets dat we nog nooit gezien hebben: een kwade Bart Kaëll. Het allerbeste wat je ooit hebt gedaan”, besluit Jan Leyers.

Jan verrast Raf en Mich met een nummer dat hen nauw aan het hart ligt: ‘Lief En Stil’. Hij maakt er volgens Ilse een soort filmische soundtrack van.

Stef Kamil pakt maandag uit met een cover om stil van te worden. Hij koos voor ‘Potvis’, één van de liedjes waar Raf en Mich het meest trots op zijn. Stefs versie ‘Big Whale’ gaat bij hen door merg en been. De tranen en de stilte achteraf zeggen alles. “Ik huil omdat ik nu terug écht geluisterd heb, ik hoorde terug waarover het nummer ging”, aldus Raf.

Milow sluit af met de bekendste hit van Kommil Foo: ‘Ruimtevaarder’. “In die song zit álles voor mij. De reden waarom ik muziek maak, op een podium sta, nummers ben beginnen schrijven…”. Milow weet het liedje volgens de broers een compleet nieuwe invulling te geven. “Raf zingt dit zwaar en doorleefd”, vindt Mich. “Bij jou is het precies het jongetje zelf die voor meester Frank zingt.”

Raf en Mich sluiten hun “avond om nooit meer te vergeten” af met ‘Angst Is Maar Voor Even, Spijt Is Voor Altijd’ van Daniël Logues.