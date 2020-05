Tranen in ‘Blind Gekocht’: “Misschien hadden we beter niet meegedaan ...” SDE

01 mei 2020

08u27

Bron: VIER 1

Wie meedoet aan ‘Blind Gekocht’, krijgt in eerste instantie niet altijd het pand dat ze voor ogen hebben. Bij Cara en Wouter is dat niet anders. Zij wilden graag een huis in Wilrijk, waar ze nu wonen, maar dat is met hun budget een onmogelijke taak. “Hoeveel huizen heb jij concreet gezien die in aanmerking komen?" vraagt Dina Tersago aan makelaar Bea. “Geen”, antwoordt die. “Je moet gewoon 100.000 euro meer betalen. Dus dat is toch veel geld. Dan weet ik dat we er nooit gaan raken. Ik kan niet blijven zoeken naar iets dat niet bestaat.” Het koppel moet dus hun gewenste regio wat uitbreiden, en dat valt Cara zwaar. “Om dan in een regio te wonen waar je eigenlijk niet wil wonen ... Ik heb nu wel het gevoel dat we beter niet hadden meegedaan.”

‘Blind Gekocht’, 20.35 uur op VIER

Cara in tranen: “Misschien hadden we beter niet meegedaan...”

