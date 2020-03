Tranen en ongerustheid: ‘Big Brother’-deelnemers Duitsland nu tóch bijgepraat over coronacrisis Caspar Naber

18 maart 2020

08u00

Bron: AD 6 TV De veertien deelnemers van de Duitse versie van realityprogramma ‘Big Brother’ werden nu toch geïnformeerd over de coronacrisis. Die beslissing werd genomen in overleg met hun families, meldt de commerciële zender Sat1 op haar website. De kandidaten reageerden geschokt en verontrust toen ze het nieuws vernamen.

Moderator Jochen Schropp en ‘Big Brother’-arts Andreas Kaniewski hebben de deelnemers gisterenavond in een live-uitzending bijgepraat over de ontwikkelingen van het coronavirus in een speciale uitzending om 19.00 uur. Daarin konden ze ook vragen stellen en kregen ze videoboodschappen van familieleden te zien.

Zoals verwacht reageerden de kandidaten vrij geschokt op het vernemen van het nieuws. Een van de deelnemers begon te wenen en er heerste meteen veel ongerustheid. De presentator benadrukte meteen dat niemand zich zorgen moet maken en dat ieders familieleden en geliefden ok zijn, wat daarna bewezen werd door de videoboodschappen. “Bij ‘Big Brother’ is het de regel dat we informatie van buitenaf voor jullie afschermen, maar de situatie is nu zo anders geworden dat we niet anders kunnen”, verklaarde hij nog.

Negatieve testen

Sat1 verklaarde vorige week nog tegenover Duitse media dat de deelnemers geen enkele informatie kregen over de ontwikkelingen in de wereld sinds hun vrijwillige opsluiting in Keulen, op 6 februari. Op dat moment waren in Duitsland slechts enkele coronabesmettingen bekend van werknemers van autotoeleverancier Webasto bij München. Deelnemers die later hun intrek in de woningen namen, waren verplicht hun mond erover te houden tegen de andere bewoners. Alle nieuwkomers werden vooraf getest op het virus en testten negatief, aldus de Duitse commerciële zender van de Europese mediagroep ProSiebenSat1.

De zender zei het ethisch verantwoord te vinden de deelnemers aan de reallifesoap onwetend te houden over de coronacrisis. Waarom men nu van gedachten is veranderd, is niet bekend. Mogelijk vanwege alle media-aandacht.

Embargo

Slechts in bepaalde omstandigheden wordt het ‘informatie-embargo’ doorbroken, zoals bij ziekte van een familielid. “In overleg met de familie wordt bepaald welke informatie de bewoners van buitenaf krijgen”, verklaarde een woordvoerster tegenover de Süddeutsche Zeitung.

De deelnemers aan de Duitse Big Brother zitten opgesloten in twee woningen in de wijk Ossendorf in Keulen; een glazen huis en een blokhut. De stad ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen; met 2100 besmettingen en zes doden de zwaarst getroffen regio in Duitsland. Landelijk staat de teller momenteel op 7272 besmettingen en 17 doden.