Tranen bij Siska Schoeters: “Ik mis het advies van Christophe Lambrecht heel erg” SDE

10 oktober 2019

22u35

Bron: VIER 0 TV In de laatste aflevering van ‘Gert Late Night’ lucht Siska Schoeters haar hart in de rubriek ‘Bedgeheimen’ bij James Cooke. Ze praat er over haar gezin, haar relatie met Tomas De Soete en het afscheid van goede vriend Christophe Lambrecht, die in mei overleed.

“Ik denk dat je een Studio Brussel hebt voor de dood van Christophe Lambrecht, en een Studio Brussel na de dood van Christophe”, zegt een duidelijk geëmotioneerde Siska Schoeters. “Dat was een zot goeie vriend, ja. Hij is neergevallen. Een hartfalen. Ik had dat nog nooit gehad dat iemand die ik zo graag zag en die zo dicht bij me stond, ineens wegviel.” En het gemis valt haar zwaar. “Ik mis zijn advies heel erg. Als ik met iets zit. Over mezelf, maar dat kan evengoed over mijn werk zijn.”

Siska vertelde ook hoe ze enkele jaren geleden naar een coach ging. “Vanwege mijn pluskinderen”, klinkt het. “Dat was moeilijk. In het begin ging het heel goed, maar Lucien is dan geboren en we kregen de puzzel niet meer gelegd. En die coach heeft mij geleerd: je zult je erbij moeten neerleggen dat je nooit een normaal gezin zult hebben. Voor Tomas is zijn gezin het gezin met de vier kinderen. Maar voor mij, is mijn gezin het gezin met de twee kinderen. Ik zie mijn stiefkinderen zot graag, maar dat zijn niet mijn eigen kinderen. Op de ene dag denk je: ik ben de beste moeder ter wereld, en de andere dag denk je: ik heb gefaald als moeder.”

Met haar vriend Tomas heeft ze wel een goede balans gevonden. “Onlangs hadden we het er nog over: we zijn elf jaar samen en hebben nog niks beter gevonden dan wat we nu hebben. Nu weten we: we zijn het beste team mogelijk op dit moment, voor onszelf en voor onze kinderen.” Al heeft dat wel implicaties: “Op dit punt in ons leven is het seksuele niet helemaal prioritair. Maar we hebben ons daar wel wat bij neergelegd, al was het voor Tomas wat moeilijker dan voor mij. Je leeft samen, je bent een koppel en je bent een team, dus je moet je niet excuseren omdat je geen seks hebt.”