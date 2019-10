Tranen bij Kelly Pfaff, een pittige pin van Jan Kooijman en een vrouwelijke afvaller in ‘Dancing with the Stars’ KDL

06 oktober 2019

22u07 0 TV De derde aflevering van ‘Dancing with the Stars’ stond in het teken van guilty pleasures. Zo kwamen we te weten dat Ianthe Tavernier elke avond een wafel met slagroom eet én erg pittig kan zijn in het verkeer, maar de dansprestaties van de koppels en de punten van de jury waren natuurlijk het belangrijkste. Kelly Pfaff scoorde - naar goede gewoonte - erg goed, maar Christoff en Viktor hadden het moeilijker. Geheel onverwacht moest echter ‘Thuis’-actrice Ann Pira de show verlaten. “Ik ben even van mijn melk”, reageerde ze meteen na de uitslag.

1. Ann & Sander

Broadway was nog nooit zo jazzy dankzij Ann en Sander. De ‘Thuis’-actrice omarmde haar guilty pleasure in een broadway jazz op ‘Happy’ van Simon Barlow en Capital Dance Orchestra en Ann was ook écht ‘happy’ na haar prestatie. Ook de jury was enthousiast. “Voor mij zit jij in de lift omhoog”, vertelde Jan Kooijman. “De sierlijke zwaan is opgestaan”, klonk het dan weer bij Davy Brocatus. Ann en Sander kregen 28 punten van de jury.

2. Ianthe & Nick

Power, pit en passie, dat is de perfecte omschrijving van de paso doble van Ianthe en Nick. Alleen zorgden de adrenaline en zenuwen voor enkele wankele danspasjes. “Dat was jammer, want je moet je sterkte kunnen houden”, vertelde Davy. Ook Jan was niet zo tevreden. “Ik vond dit niet zo goed”, stelde hij. En dat was zichtbaar in de punten van de jury: Ianthe en Nick scoorden 26 punten.

3. Jani & Björk

Jani en Björk speelden de perfecte Barbie en Ken tijdens de jive. De stylist en televisiepresentator toverde meteen een glimlach op ieders gezicht. “Je had swag, het was geweldig”, vertelde Joanna. Ook Jan vond de prestatie “top”. Hun dans leverde Jani en Björk vanavond 30 punten op.

4. Christoff & Laura

Christoff en Laura ontroerden iedereen met hun rumba want ondanks zijn drukke agenda en de emotionele week wist Christoff toch een mooie prestatie neer te zetten op de tonen van ‘Photograph’ van Ed Sheeran. “Respect voor wat jij deze week gedaan hebt”, vertelde Jan, al wilde hij Christoff graag wat meer zien dansen. “Nu stond je wat in de schaduw van Laura”. De jury gaf het koppel 23 punten, één puntje meer dan de voorbije twee afleveringen. “Er is vooruitgang”, reageerde Christoff.

5. Viktor & Natascha

Viktor is een echte Pokémon-fan en toonde dat samen met Natascha op de dansvloer tijdens hun funky cha cha cha. “Je hebt je best gedaan, maar het was een struggle om die snelheid vast te krijgen”, vertelde Davy over hun dans. “Je hebt lange benen, maar je moet ze gebruiken. Het was wel leuk om te zien”, reageerde Joanna. Met hun 20 punten scoorden Viktor en Nastascha opvallend minder dan hun topscore van 31 punten van vorige week.

6. Kelly & Andrei

De moderne dans van Kelly en Adrei rakelde veel herinneringen aan ‘Bompa Pfaff’ op bij Kelly. “Ik heb drie jaar niet over hem kunnen spreken. Ik was erg boos dat hij gestorven is. Ik heb geen tijd gehad om te rouwen”, vertelde Kelly in tranen. De emotionele dans viel erg in de smaak bij de jury en dat leverde Kelly en Andrei een mooie score van 31 punten op. Goed voor de beste score van de avond.

7. Julie & Pasquale

Julie en Pasquale smeten zich helemaal op de dansvloer. Julie schitterde helemaal tijdens de strakke freestyle op ‘Counting Stars’ van One Republic, maar Sam stoorde zich aan één ding: “Het lijkt alsof je de hele tijd iets aan het vasthouden bent terwijl je aan het dansen bent”, vertelde hij. Jan vond de dans van Julie en Pasquale dan weer “heel stoer”. Het leverde hen 30 punten van de jury op.

Maar niet alleen de danskoppels vielen op, ook Jan Kooijman trok de aandacht met zijn kledingkeuze. Het jurylid fleurde zijn kostuum op met enkele pins van zijn guilty pleasures en daar was één opmerkelijke bij, die met het opschrift ‘I love porn’.