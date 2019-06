TRAILER. Zo spannend wordt de seizoensfinale van ‘Familie’

MVO

22 juni 2019

21u15 0 TV Het 28ste seizoen van Familie nadert stilaan zijn climax. Op vrijdag 28 juni staat de langverwachte seizoensfinale op het programma.

Wordt Marie ontmaskerd? Gaat Guido de confrontatie aan met Emma en Lucas? Wordt de benefiet van Benny en Robyn een succes? En komt Stefanie eindelijk te weten wie de pyromaan is die haar en het brandweerkorps al wekenlang teistert? Nog even en we komen erachter.

