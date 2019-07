Trailer vijfde seizoen ‘Peaky Blinders’ belooft politiek en geweld SD

Het nieuwe seizoen van de populaire reeks ‘Peaky Blinders’ zit er nu echt aan te komen. BBC heeft net de trailer voor dat vijfde seizoen op de wereld losgelaten, en die belooft alvast veel goeds. Tommy Shelby, leider van de gangsterbende Peaky Blinders, gaat namelijk de politiek in, al houdt dat niet in dat er einde komt aan het geweld. Wanneer het vijfde seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend. De reeks is zowel op BBC als op Netflix te zien. Er werd ook al een zesde en zevende seizoen aangekondigd.