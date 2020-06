Trailer vierde seizoen ‘The Handmaid’s Tale’ gelanceerd met slecht nieuws: fans moeten jaar langer wachten LOV

25 juni 2020

17u04 0 TV Goed én slecht nieuws voor fans van de hitserie ‘The Handmaid’s Tale’: de makers lanceerden zopas een bloedstollende trailer van het vierde seizoen, maar vermelden daarbij meteen dat het nog een jaar wachten zal worden tot je dat seizoen kan bekijken. Net zoals bij veel andere producties gooide het coronavirus bij de opnames van de reeks roet in het eten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De makers van ‘The Handmaid’s Tale’ kondigden aan dat de release van de vierde reeks met een jaar wordt uitgesteld. Het filmen daarvan begon in maart, maar de Canadese set werd na de eerste twee weken al stilgelegd vanwege de wereldwijde lockdown. Het filmen moet nog worden hervat.

Elisabeth Moss, die de hoofdrol speelt, vertelde aan Extra dat de productie pas zal herstarten zodra een veilige werkomgeving gegarandeerd kan worden voor cast en crew. “We willen weer aan het werk, zeker omdat er mensen zijn die hun gezinnen moeten onderhouden, huur moeten betalen... Maar tegelijkertijd is geen enkel mensenleven een tv-programma waard”, zei ze. “We proberen uit te zoeken hoe we het veilig kunnen maken voor iedereen.”

Het vierde seizoen moest dit najaar te zien zijn op streamingdienst Hulu, maar zal nu dus nog een jaar op zich laten wachten. In België is ‘The Handmaid’s Tale’ op Canvas te zien en online via VRT NU.