TRAILER. ‘Stranger Things’ duikt zwoel de zomer in voor derde seizoen MVO

21 mei 2019

13u23 0 TV De nieuwste trailer voor het derde seizoen van Netflix-reeks ‘Stranger Things’ duikt al meteen de zomer in. Billy Hargrove, een jonge gast die door de hoofdpersonages enkel gezien wordt als een etter, wordt op een héél andere manier bekeken door hun moeders.

Billy is redder in het plaatselijke zwembad, en kan daar op heel wat goedkeurende blikken van de aanwezige vrouwen rekenen. De kinderen, daarentegen, zijn bang van hem. Details over het plot van de reeks komen we nog niet te weten, maar we zijn alvast weer volledig ondergedompeld in de sfeer van de 80's.