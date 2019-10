TRAILER. Ryan Reynolds speelt hoofdrol in nieuwe Netflix-original ‘6 Underground’ MVO

01 oktober 2019

Netflix pakt in december alweer uit met een originele film. Deze keer met niemand minder dan Ryan Reynolds in de hoofdrol.

In ‘6 Underground’ maken we kennis met een nieuw soort actieheld. Zes individuen van over de hele wereld, ieder van hen de allerbeste in zijn of haar vak, worden samengebracht. Naast hun buitengewone talent zijn ze geselecteerd omwille van hun gigantische drive om het verleden uit te wissen en onze toekomst voorgoed te veranderen.

Het team wordt gekozen door een mysterieuze leider (Ryan Reynolds). En hoewel hij en zijn team waarschijnlijk worden vergeten, is zijn voornaamste missie ervoor zorgen dat hun acties wél voor altijd herinnerd zullen worden.

‘6 Underground’ is wereldwijd op Netflix beschikbaar vanaf 13 december 2019.