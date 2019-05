TRAILER. Patrick Stewart keert na 17 jaar terug naar ‘Star Trek’ in eigen, nieuwe serie MVO

24 mei 2019

09u42 0 TV Patrick Stewart (78) keert terug als zijn personage Captain Jean-Luc Picard in een nieuwe spinoff-reeks voor ‘Star Trek’. Het is de eerste keer dat hij de rol speelt sinds 2002, in de film ‘Nemesis’.

De reeks speelt zich 15 jaar na de gebeurtenissen in ‘Star Trek: Nemesis’ af. In de trailer zien we hoe Picard de vraag krijgt waarom hij Star Fleet, waar hij jarenlang kapitein was, heeft verlaten om een wijngaard uit te baten. “Het was iets heel, heel anders dan we van hem gewoon zijn”, aldus Stewart zelf. “Het personage is veranderd door wat hij heeft meegemaakt.” De reeks zal worden uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS.