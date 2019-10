TRAILER. Nieuwe fictiereeks ‘De Twaalf’, binnenkort op Eén MVO

23 oktober 2019

21u02

Bron: VRT 0 TV Twaalf burgers met een verschillende achtergrond worden uit hun dagelijkse leven geplukt. Ze vormen samen de volksjury van het Millenniumproces, een ophefmakende assisenzaak. Dat vormt het plot van de nieuwe Eén-reeks ‘De Twaalf’.

De juryleden hebben geen eenvoudige taak: ze moeten beslissen over de (on)schuld van de gerespecteerde schooldirectrice Frie Palmers (Maaike Cafmeyer). Het belooft een complexe zaak te worden. Want terwijl de getuigenissen hen steeds van mening doen veranderen over het aandeel van Frie in de moorden, loopt hun eigen leven ook niet van een leien dakje. Ari Spaak (Josse De Pauw) is de ervaren advocaat van Frie die volledig voor de vrijspraak gaat.

Gaandeweg wordt de assisenzaak niet alleen het proces van de beschuldigde Frie Palmers, maar ook dat van de juryleden zelf. De reeks focust vooral op zes van de twaalf uitgelote juryleden: Carl, Delphine, Noël, Joeri, Holly en Arnold. Wie van hen zal uiteindelijk een juiste rechter blijken? En wat maakt een mens schuldig, en wat niet?

‘De Twaalf’, vanaf zondag 3 november op Eén.