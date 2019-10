Trailer nieuw seizoen ‘The Crown’ per ongeluk online gezet Redactie

21 oktober 2019

15u25

Bron: AD 0 TV Fans van ‘ The Crown’ moeten nog even wachten tot 17 november voor het derde seizoen op Netflix verschijnt, maar de trailer is in ieder geval al gelekt. Netflix Japan zette per ongeluk de trailer zondag online op zijn YouTube-kanaal.

De trailer begint met de viering van het zilveren jubileum van koningin Elizabeth. Duidelijk wordt dat de Queen erg twijfelt over haar rol als staatshoofd. Vanuit daar zien we de moeilijke omstandigheden waarin het Verenigd Koninkrijk verkeerde in het begin van de jaren 70. Beelden worden getoond van de mijnbouwopstanden in 1972 en 1974.



In het nieuwe seizoen, dat bijna twee jaar na het uitkomen van seizoen 2 verschijnt, wordt koningin Elizabeth gespeeld door Olivia Coleman. Andere rollen zijn er voor Tobiaz Menzies als prins Philip, Ben Daniels als Lord Snowdon en Helena Bonham Carter als prinses Margaret.