TRAILER. Netflix opent paleisdeuren met nieuwe beelden van ‘The Crown’ MVO

20 september 2019

17u47 2 TV Het wachten is bijna voorbij, want de nieuwe Queen Elisabeth maakt haar intrede in ‘The Crown’. Olivia Colman vervangt Claire Foy als een oudere versie van de bekende koningin.

In het derde seizoen van ‘The Crown’ maakt een nieuweling haar opwachting op Downing Street (Harold Wilson wint de verkiezing) terwijl Queen Elizabeth (Olivia Colman) en haar familie worstelen met de veranderingen in Groot-Brittannië. Van de Koude Oorlog tot de jetset en de ruimtewedloop: de uitbundigheid in de jaren ‘60 en de daaropvolgende kater in de jaren ‘70 zorgen ervoor dat Elizabeth en de royals zich moeten aanpassen aan een nieuwe, liberale maar ook turbulente wereld.

‘The Crown’ is geschreven door Peter Morgan. De cast bestaat uit Olivia Colman als Queen Elizabeth, Helena Bonham Carter als prinses Margaret, Tobias Menzies als The Duke of Edinburgh, Josh O’Connor als prins Charles, Erin Doherty als prinses Anne, Ben Daniels als Lord Snowdon, Jason Watkins als premier Harold Wilson en Charles Dance als Lord Mountbatten.

Het derde seizoen is vanaf zondag 17 november wereldwijd op Netflix te zien.