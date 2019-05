TRAILER. Na dit laatste seizoen van ‘Jessica Jones’ geen Marvel-series meer voor Netflix MVO

28 mei 2019

16u21 0 TV Vandaag kondigt Netflix het derde en laatste seizoen van ‘Marvel’s Jessica Jones’ aan. De serie over de privé detective uit New York won al meerdere prijzen. Alle 13 afleveringen van het laatste seizoen zijn vanaf 14 juni te zien op Netflix.

Wanneer Jessica’s pad kruist met een zeer intelligente psychopaat, moeten zij en Trish hun gebroken relatie herstellen en samenwerken om hem te vernietigen. Maar een verwoestend verlies onthult hun tegenstrijdige ideeën over heldendom en zet ze op een ramkoers die ze voor altijd zullen veranderen.

‘Marvel’s Jessica Jones’ is exclusief geproduceerd door serie showrunner Melissa Rosenberg (‘Twilight’, ‘Dexter’) en Jeph Loeb (‘Marvel’s Daredevil’, ‘Marvel’s Luke Cage’), die ook dienst doet als Marvel’s Head of Television. ‘Marvel’s Jessica Jones’ wordt geproduceerd door Marvel Television in samenwerking met ABC Studios voor Netflix. Na dit laatste seizoen zullen er echter geen samenwerkingen tussen The Walt Disney Company (Marvel) en Netflix meer verschijnen. Nu de opkomst van streamingplatform Disney+ in zicht is, zijn de contracten daaromtrent alvast stopgezet.

De cast van seizoen drie bestaat naast Krysten Ritter en Rachael Taylor, uit Carrie-Anne Moss (‘The Matrix Trilogy’), Eka Darville (‘Empire’), Benjamin Walker (‘Abraham Lincoln: Vampire Hunter’), Jeremy Bobb (‘Russian Doll’), Sarita Choudhury (‘Homeland’), Tiffany Mack (‘Hap and Leonard’), Jessica Frances Dukes (‘The Good Wife’), Aneesh Sheth (‘New Amsterdam’) en Rebecca DeMornay (‘The Hand that Rocks the Cradle’).