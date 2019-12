TRAILER. Moordlustige stalker Joe is terug in tweede seizoen ‘You’ LV

16 december 2019

17u44 0 TV Binnenkort kunnen we van het tweede seizoen van de veelbesproken ‘Netflix’-serie ‘You’ genieten. Daarin kijken we doorheen de ogen van Joe Goldberg (Penn Badgley), die in het eerste seizoen zijn pijlen had gericht op Guinevere Beck, een mysterieuze blondine die hij de zijne wou maken. Ondertussen schuwt hij het niet om Beck te stalken, en obstakels worden genadeloos uit de weg geruimd. Zelfs Beck moest eraan geloven wanneer ze achter zijn daden komt.

In het tweede seizoen is er geen sprake meer van Beck, maar zoekt Joe betere oorden op in Los Angeles, waar “iedereen probeert om iemand te zijn die ze niet zijn”. Onder een valse naam - Will - vindt hij een nieuw doelwit, genaamd Love. Is het ware liefde, of zal de geschiedenis zich herhalen?

‘You’ seizoen 2 is vanaf 26 december beschikbaar op Netflix.