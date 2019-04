TRAILER. Het nieuwe seizoen van ‘Big Little Lies’ komt eraan, dit keer met Meryl Streep MVO

15 april 2019

14u00 1 TV ‘Big Little Lies’ keert binnenkort terug voor een tweede seizoen. Na het succes van de eerste reeks belooft ook deze installatie weer spannend te worden. Meryl Streep duikt op als nieuw gezicht om de cast te vervoegen.

Het tweede seizoen gaat van start onmiddellijk na de gebeurtenissen van seizoen 1. Streep speelt de schoonmoeder van Celeste (Nicole Kidman) en zit natuurlijk met een heleboel vragen over wat er nu precies gebeurd is met haar zoon Perry (rol van Alexander Skarsgard).

Seizoen 1 van Big Little Lies is momenteel integraal te bekijken via Play en Play More van Telenet. In de nacht van 9 op 10 juni gaat seizoen 2 in première bij Telenet, gelijk met de release in de VS. Er zal wekelijks een gloednieuwe aflevering uitkomen.