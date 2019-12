TRAILER. De stalker is terug: Netflix lost eerste beelden van tweede seizoen ‘You’ MVO

05 december 2019

23u07 0 TV De dag na kerst hoeft het allemaal zo rooskleurig niet meer te zijn. Gedaan met de melige kerstfilms, want het langverwachte tweede seizoen van de hitserie ‘You’ wordt dan op ons losgelaten. Netflix loste zopas de eerste trailer, waarin we ontdekken hoe stalker Joe zijn leven verderzet onder een valse naam...

‘You’ verhaalt over Joe Goldberg, de eigenaar van een kleine boekenwinkel, die halsoverkop verliefd wordt op Guinevere Beck. Een doodnormaal meisje dat op een dag door zijn winkel passeert. Al na hun eerste ontmoeting is Joe volledig in de ban van de mysterieuze blondine, en is hij vastberaden haar beter te leren kennen. Véél beter zelfs, want hij steelt onder andere haar telefoon, haar dagboek en haar ondergoed wanneer ze even niet oplet. Bovendien gluurt hij ‘s nachts bij haar thuis naar binnen vanaf de overkant van de straat. Klopt, Joe is een angstaanjagende, gevaarlijke stalker, die geen enkel middel schuwt om Beck de zijne te maken. Ook geen moord.

Nu Beck in het tweede seizoen van het toneel is verdwenen, richt hij zijn pijlen op een volgend slachtoffer... Joe bevindt zich momenteel in LA, waar hij concludeert dat “iedereen iemand probeert te zijn die ze niet zijn”. Daar past hij dus perfect in het plaatje, want in een lokale koffiebar stelt hij zichzelf voor onder de valse naam ‘Will’.

Op zich geen uitzonderlijk verhaal. Waarom houdt ‘You’ dan zoveel kijkers in de ban? Het geniale aan de show is dat alle gebeurtenissen door de ogen van Joe verteld worden. En hij is er natuurlijk van overtuigd dat hij de vrouwen die hij stalkt écht graag ziet. Dat alles wat hij doet - inclusief het afslachten van hun beste vrienden - hun leven beter maakt.