TRAILER. De ‘Callboys’ zijn terug op 5 september. En ze willen naar het volgende level TK

15 augustus 2019

11u00 2

Hebben wij hier ergens een vergadering gemist? Want wij wisten niet dat Matteo Simoni en co al vanaf 5 september terug op de buis te zien zijn in ‘Callboys 2.0'. De jongens zijn back in business, en ze willen naar het volgende level.