TRAILER. Binnenkort op Netflix: de razend spannende serie ‘Quicksand’ TK

27 maart 2019

11u26 0

Vanaf 5 april kan je op Netflix kijken naar ‘Quicksand’, een nieuwe thrillerreeks die gebaseerd is op de gelijknamige Zweedse bestseller ‘Störst av allt’. Het verhaal draait rond Maja Norberg, een middelbare scholiere die aangehouden wordt voor moord wanneer er een schietpartij plaatsvindt op haar school. Maar wat is er echt gebeurd in het klaslokaal?