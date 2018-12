TRAILER. Bekijk hier de eerste beelden van nieuwe dramareeks 'Studio Tarara’ TDS

20 december 2018

14u42 0

‘Studio Tarara’ speelt zich af in 1993 achter de schermen van VTM. In de scène zien we hoe Ricky (Koen De Graeve) de controle verliest, nadat hij als hoofdacteur van het sketchprogramma ‘Studio Tarara’ door omstandigheden in een bijrol wordt geplaatst. Hij vliegt uit tegen een man in het studiopubliek en legt zo de opnames stil. Het geheel ontaardt in een grimmige discussie met producer Christine (Janne Desmet). ‘Studio Tarara’ is de eerste dramareeks van Shelter, het productiehuis van Tim Van Aelst, met in de hoofdrollen Koen De Graeve, Frances Lefebure, Geert Van Rampelberg, Ruth Beeckmans, Peter Van den Begin en Janne Desmet. De reeks werd gerealiseerd in samenwerking met VTM & Proximus, met de steun van het VAF & de Tax Shelter maatregel van de Vlaamse overheid en is binnenkort te zien bij VTM.