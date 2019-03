TRAILER. BBC en Prime Video pakken uit met ‘duivelse’ fantasieserie MVO

07 maart 2019

07u44 0 TV Prime Video en BBC presenteren gezamenlijk hun nieuwe serie ‘Good Omens', een fantasieverhaal gebaseerd op de gelijknamige roman van Terry Pratchett en Neil Gaiman uit 1990. Gaiman werkte ook als producer mee aan het project.

In de hoofdrollen zien we David Tennant en Michael Sheen als respectievelijk de demon Crowley en de engel Aziraphale, die noodgedwongen hun krachten moeten bundelen om de aarde van de ondergang te redden.

De zesdelige reeks zal vanaf 31 mei beschikbaar zijn via Amazon Prime Video, BBC Two zendt de reeks uit in de herfst van 2019.