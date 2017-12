Tragisch eindejaar voor ‘Familie’-fans: valt er nog een dode? HL

20u40 423 Familie Leeft Jan nog bij de start van het nieuwe jaar in 'Familie'? TV 2017 eindigt dramatisch voor de kijkers van ‘Familie’. Eerder deze week stierf de ex van Mieke al in de VTM-soap, maar vanavond stuikte ook Jan Van den Bossche in elkaar. Pas maandag wordt duidelijk of hij nog leeft.

Dat er deze week onheil in de lucht hing, was voor veel kijkers wel duidelijk, want heel wat verhaallijnen groeien duidelijk naar een climax. Maar dat het zo dramatisch zou worden, is toch een verrassing. De ‘Familie’-fans hebben nog maar net de dood verwerkt van de sympathieke Wim (David Michiels), die van een stelling was gevallen of geduwd. De ziekenhuisscène waarbij dochter Lieselotje met tranen in de ogen afscheid nam van haar papa, zorgde bij heel wat soapliefhebbers ongetwijfeld voor een serieuze krop in de keel.

Maar de makers van ‘Familie’ hadden voor deze week dus nog meer drama in petto. In het slotbeeld van de laatste aflevering van het jaar zakte Jan Van den Bossche (Jef De Smedt) in elkaar. Het werd hem duidelijk allemaal te veel. De oververmoeide cafébaas sukkelde al weken met een vuile hoest, maar had ook ferme kopzorgen door de openbare verkoop van zijn café Jan & Alleman. Zijn ex Linda aast immers op zijn geld. Werd dit alles hem fataal?

Onlangs raakte bekend dat na het verdwijnen van Simon, Ronald en Linda eerder dit seizoen uit ‘Familie’, binnenkort ook Leen Van den Bossche de reeks zal verlaten. Op hun fansites klaagden nogal wat kijkers over die gang van zaken met termen als 'leegloop' en 'wie schiet er straks nog over?' Van de originele Van den Bossches blijven er alsmaar minder familieleden over. Verdwijnt Jan, een van de weinige resterende pioniers, nu ook nog eens? ‘Familie’ zet het nieuwe jaar met die vraag wel onverwacht spannend in.

Familie Jan stuikt in elkaar.

Familie Wat is er aan de hand met Jan?