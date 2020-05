Tragikomisch portret van een schatrijke patser en het allerlaatste seizoen van ‘Vikings’: tv-tips om corona even te vergeten Jules Hanot

23 mei 2020

00u00 1 TV Ook tv-beest Jules Hanot kijkt dezer dagen nog meer televisie dan anders, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels biedt hij u onder meer ‘Absentia’, het verhaal van een vrouwelijke speurder met geheugenverlies. Of als u liever wegdroomt van verre bestemmingen, biedt Eén de oplossing met reizen naar Noord-Korea en Japan.

Michael Palin In North Korea; Reizen Waes Japan: Zondag wordt reisdag op Eén

De toeristische sector mag dan op apegapen liggen, Eén doet er alles aan om ons toch zoveel mogelijk van de wereld te laten zien. Zo gidst de tot wereldreiziger gerecycleerde Monty Python Michael Palin ons doorheen het Noord-Korea van dictator Kim Jun-un. Twee weken trok hij door het hermetisch afgesloten land om er met 'gewone' mensen een 1 mei-viering bij te wonen, te tonen wat hij ziet en, vooral, wat de autoriteiten voor de buitenwereld verborgen proberen te houden.

Ook Tom Waes is op verkenning in Azië. Tijdens de enige 'Reizen Waes'-trip die het coronavirus te snel af was, doorkruiste hij 'Het land van de rijzende zon' van zuid naar noord en dompelde zich drie afleveringen lang onder in eeuwenoude mysterieuze tradities en bizarre gebruiken. De 4.000 km lange roadtrip begint in havenstad Nagasaki met een shinto-ritueel en een bezoek aan het gigantische Nederlandse (!) themapark Huis Ten Bosch. Verder vermeldt de reisbrochure onder meer een eiland vol konijnen en deelname aan het totaal van de pot gerukte 'Naked Man Festival' .

Zondag, 19u45 (Reizen Waes) en 21u30 (Michael Palin) Eén

Absentia: Vrouwelijke speurder met geheugenverlies



Als tijdens de jacht op de beruchte Boston-killer Conrad Harlow FBI-agente Emily Byrne spoorloos verdwijnt, denkt iedereen dat ze vermoord werd. Tot ze zes jaar later meer dood dan levend in een boshut gevonden wordt. Opnieuw in de 'normale' wereld ontdekt Emily dat niets meer is zoals het was. Man Nick is hertrouwd met Alice, zoon Flynn van haar vervreemd en op de koop toe herinnert ze zich niets van wat haar is overkomen. Terwijl ze probeert te achterhalen wie haar ontvoerde, duiken plots overal lijken op en dreigt Emily als hoofdverdachte voor die moorden op te draaien. 'Absentia' begint met flashbacks over het destijds gelukkige gezinnetje afgewisseld met beelden waarin de gekidnapte politievrouw rake klappen krijgt en wakker wordt in een glazen tank die zich langzaam met water vult.

Slimme Amerikaans-Israëlische misdaadreeks met een glansrol voor Stana Katic - vooral bekend als Beckett in 'Castle' - als emotioneel zwaar geteisterde antiheld met geheugenverlies.

Donderdag, 22u40 VIER

King of the Cruise: Tragikomisch portret van een schatrijke patser

De Schotse baron Ronald Bush Resinger van Inneryne - Ronnie voor de vrienden - is een corpulente rijkaard die van de ene exclusieve cruise naar de volgende waggelt en wiens aanwezigheid aan boord zelden onopgemerkt blijft. Decadente Ronnie vreet zich te pletter, heeft lak aan etiquette, paradeert in een met hermelijn afgezette 'koninklijke' cape, zet af en toe een kroon op zijn kop en vertelt onophoudelijk wonderlijke verhalen waarvan het waarheidsgehalte nooit te controleren valt. Maar of hij echt in een kasteel met ontelbare kamers woont, optrad met een bekende rockband, olifantenpolo speelde of als een god aanbeden werd, doet weinig ter zake. Belangrijker is dat de Nederlandse filmmaakster Sophie Dros een mooi portret borstelde van een naar aandacht hengelende, schatrijke maar ook zielig eenzame patser, die zich krampachtig vastklampt aan schone schijn. Prima 'tragikomische' documentaire die zowel medelijden als leedvermaak oproept.

Maandag, 20u25 NPO2

Vikings 6: Allerlaatste plunderingen, knokpartijen en moedige ‘schildvrouwen’



Ergens in de 9de eeuw wou boer Ragnar Lothbrok uit het vissersdorp Kattegat eens wat anders dan de jaarlijkse Viking-rooftochten naar het Oosten. Hij vond de buit te mager, trok tegen de zin van opper-Noorman Earl Haraldson naar het rijkere Westen en gaf met zijn rebellie het startsein van het fantastische 'Vikings', waarin plunderen, zuipen, knokken, vrijen, vechtende 'schildvrouwen' en ruige machtsspelletjes tot de orde van de dag behoren. Het goede nieuws is dat het zesde seizoen op Q2 te bekijken is. Het slechte dat het na die tien afleveringen ook onherroepelijk afgelopen is met deze razend verslavende serie. We treffen de Vikings zes maanden na de strijd om het Kattegat. Ivar is op de vlucht en Björn is de nieuwe koning. Al heeft hij behoorlijk wat moeite met de verantwoordelijkheden van zijn nieuwe job en wordt het regeren hem niet bepaald gemakkelijk gemaakt door op de loer liggende concurrenten en... moeder. Wie nu pas kennismaakt, kan voor de hele reeks bij Neflix terecht en voor het vijfde seizoen bij VTM GO.

Zondag, 22u Q2

Citizens of Boomtown: The Story of the Boomtown Rats; Top of the Pops: The Story of 1978: Comeback 41 jaar na ‘I don’t like Mondays’

Omdat ze een bloedhekel had aan maandagen schoot de 16-jarige Brenda Ann Spencer op maandag 29 januari 1979 op haar school in San Diego wild om zich heen. Resultaat: twee doden en acht gewonden. De schietpartij inspireerde The Boomtown Rats tot 'I don't like Mondays' en maakte van de Ierse rockgroep even een van de succesvolste bands ter wereld. Frontman Bob Geldof was het gezicht van 'Live Aid' in 1984 maar de mega-populariteit van 'Saint Bob' leidde twee jaar later mee tot de split van de groep. Tot iedereen elkaar in 2013 weer in de armen sloot en 'The Rats' met 'Citizens of Boomtown' na 36 jaar opnieuw een plaat uitbrachten. Meer dan aanleiding genoeg om de rijke en woelige geschiedenis van 'The Boomtown Rats' te bundelen in een documentaire vol onuitgegeven archiefmateriaal, interviews met alle originele bandleden en meningen van illustere collega's als Dave Stewart, Sinead O'Connor, Bono en Sting. Goed voor een uurtje niet te versmaden muzieknostalgie dat u naadloos kan verlengen met twee 1978-afleveringen van het legendarische 'Top of the Pops'. Met optredens van onder meer Ian Dury, Elvis Costello, Blondie, Bob Marley, Kate Bush en - jawel - The Boomtown Rats.

Zaterdag, 22u30 (Boomtown Rats) en 23u55 (TOTP) BBC2

White Lines : Seks, drugs, moord en bedrog op Ibiza



Twintig jaar geleden verdween Axel Collins, de oudere broer van Zoë, spoorloos op het feesteiland Ibiza, waar hij als rebelse en razend populaire dj royaal de kost verdiende. Van de blonde jongeman uit Manchester werd sindsdien niets meer vernomen. Tot hevige stortregens gemummificeerde stoffelijke resten blootleggen die volgens de politie wel eens van Alex konden zijn. Zoë spoedt zich met haar man Paul naar Spanje, waar ze haar broer aan zijn armbandje herkent en alles op alles zet om te achterhalen wie hem vermoord heeft. Geen makkelijke opdracht omdat Alex onder invloed van slechte vrienden en mooie vrouwen op het foute pad was verdwaald en Zoë in een levensgevaarlijke wereld verzeilt vol seks, drugs, leugens en geweld.

IJzersterke, flitsende en meeslepende tiendelige Netflixserie waarmee de makers van 'La Casa de Papel' zo goed als zeker een nieuwe tophit te pakken hebben.

Netflix