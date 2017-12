Tragedie slaat toe in 'Familie': Wim sterft en laat dochtertje achter MVO

20u35 1043 vtm Tragedie slaat toe in 'Familie'. TV Het zijn geen prettige feestdagen voor Mieke (Caroline Maes) en Niko (Jo Hens) in 'Familie'. Gisteren kreeg de kijker te zien hoe Wim Veugelen – een rol gespeeld door David Michiels – zwaargewond raakte toen hij van een stelling viel. Vandaag blijkt dat de man is overleden.

Het overlijden van Wim is een klap die bij iedereen zwaar aankomt, maar vooral bij zijn dochter Lieselotje (Alycia Metdepenningen). Samen met Mieke gaat zij naar het ziekenhuis om haar vader nog één keer te zien. Op emotionele manier neemt ze afscheid. "Toen papa gisteren niet thuiskwam dacht ik dat hij mij vergeten was, maar dat was dom van mij, want papa zou mij nooit vergeten," klinkt het. "Sorry, papa."

En daar houdt de tragedie zelfs niet op: is Wim wel van de stelling gevallen? Of liep de ruzie tussen hem en Lieselottes stiefvader Daniel uit de hand? Was het een ongeluk of duwde Daniel Wim bewust naar beneden? De tijd zal het uitwijzen.