Tourist LeMC vervangt Alex Callier in 'The Voice' MC

07 oktober 2019

00u00 0 TV Verrassende personeelswissel bij de coaches van 'The Voice van Vlaanderen'. Alex Callier - volgend jaar onze Belgische hoop op het Eurovisiesongfestival met Hooverphonic en dus in grote tijdsnood - wordt vervangen door Tourist LeMC.

Een verrassende 'position switch', niet in het minst voor Tourist zelf. "Volgend seizoen zal ik op de rode knop mogen slaan. Dat maakt me nu al een beetje zenuwachtig", vertelt de Antwerpenaar. Tourist is het pseudoniem van Johannes Faes. De 'troubadour' is actief als hiphop- en kleinkunstartiest, en doet dat in het Antwerps. "Ook voor ons, coaches, is zo'n blind audition een uitdaging, een beproeving. Al zal het in de stoel nog steeds comfortabeler zijn dan in de spotlights op het podium", gaat hij verder. "Muziek is emotie, het raakt en beroert. Ik ben niet snel uit zijn lood te slaan. Voor de kandidaten die iets in mij kunnen teweegbrengen, ga ik dus hard strijden. Met de andere coaches heb ik in het verleden nog niet veel meer dan een 'hallo' uitgewisseld. Ik kijk ernaar uit om hen beter te leren kennen."

En Bart Peeters?

Met de komst van Tourist LeMC is het Eurosong-probleem van Callier opgelost. Hij liet vorige week al verstaan dat hij dat niet kan combineren met 'The Voice'. De Hooverphonic-frontman behaalde als coach in het vijfde seizoen nog de overwinning met Luka Cruysberghs. Met haar als zangeres trekt hij in mei naar het Songfestival in Rotterdam. Natalia, tegen de start van de opnames van 'The Voice' hoogzwanger, blijft wél aan boord van de muziekwedstrijd. Net als Koen Wauters, de enige coach die er al van in het begin bij is. Of ook Bart Peeters straks in de coachstoel zal zitten, is nog niet zeker. Hij begint in november aan een behoorlijk indrukwekkende reeks concerten in de Lotto Arena. Mogelijk komt ook hij onder tijdsdruk en wordt hij - al dan niet tijdelijk - vervangen.

