Tourist LeMC deelt bedgeheimen: “Ik en de stad, dat ging fataal aflopen” SDE

05 september 2019

22u50

Bron: VIER 0

De bescheiden Tourist dook vanavond het bed in met James Cooke. Hij heeft het onder meer over zijn vrouw, Martha, en over zijn ‘droge’ gedrag: “Misschien heb ik wat te weinig zelfvertrouwen of durf ik wat te weinig, ik stel mezelf vaak in vraag", vertelt hij. Maar hij praat ook over zijn moeder, die hem op een bepaald moment uit de Seefhoek wilde weghalen. “Mijn moeder was het beu. Ik en de stad, dat ging niet.”