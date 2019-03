Totale paniek tijdens opnames ‘Peking Express Roemenië’: vrees voor leven van deelneemster TDS

13 maart 2019

13u00

Bron: Atena 1 0 TV Het is volledig misgelopen tijdens de opnames van ‘Asia Express’, de Roemeense versie van ‘Peking Express’, een wedstrijd waarbij verschillende duo’s al liftend door het hart van Zuidoost-Azië racen, waar ze de taal niet spreken, de cultuur niet kennen en met slechts 1 euro per dag ook de nacht moeten doorbrengen. Tijdens de laatste aflevering kreeg deelneemster Jojo immers een zware zenuwinzinking, waardoor ze het spel noodgedwongen moest verlaten. De situatie was zelfs zo erg, dat er even gevreesd werd voor het leven van de kandidate.

Catalina Grama, zoals Jojo eigenlijk heet, zal zich haar deelname aan ‘Asia Express’ allicht nog lang beklagen. Tijdens de laatste proef, een race om de amuletten die ze kunnen inzetten om het spel niet te moeten verlaten, liep het dan ook mentaal en fysiek helemaal fout. Toen Jojo liefst 1.200 trappen moest beklimmen, brak haar lichaam onder de loodzware omstandigheden. De deelneemster lijdt aan een longaandoening, maar wilde toch haar grenzen verleggen.

Jojo kreeg al van bij het begin van de race hoofdpijn. Er volgde een hitteaanval en zweetuitbarsting, waardoor ze prompt weer moest opgeven. “Ik voel mij niet goed. Laat mij gerust, ik moeten even bekomen”, tierde Jojo. Toen ze plots niet meer kon ademhalen, sloeg ze in paniek. “Ik krijg geen lucht meer. Ik kan niet meer ademen, waarom doet niemand iets? Ik zie zwart voor mijn ogen. Ik voel mijn benen en voeten niet meer en ga vallen.”

Zenuwinzinking

Jojo kreeg van de crew een fles water en werd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gebracht. Ook daar werd duidelijk hoe ernstig de situatie was. Jojo leed aan een ‘ademhalingscrisis’ en was aan het hyperventileren, waardoor haar luchttoevoer werd afgesneden. Omdat Jojo niet wist wat haar overkwam, werd de situatie enkel erger en kreeg ze een zenuwinzinking. “Ik heb geprobeerd om mij zo sterk mogelijk te houden, maar sommige limieten mogen niet overschreden worden. De dokters hebben mij verteld dat ik had kunnen sterven tijdens deze race.”

Logischerwijs hebben Jojo en haar wedstrijdpartner Paul het spel intussen verlaten. Jojo verbleef volgens de Roemeense media nog een tijdje in het ziekenhuis, om de situatie nauwgezet op te kunnen volgen. Intussen zou de deelneemster gelukkig weer volledig de oude zijn. De overige duo’s strijden overigens gewoon verder in ‘Asia Express’.